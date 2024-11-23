Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
ЦСКА
14:15
РостовНе начат
Химки
16:30
КраснодарНе начат
Спартак
18:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
10:00
ШинникНе начат
Алания
15:00
УралНе начат
Арсенал Тула
16:00
ТюменьНе начат
Балтика
19:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
15:30
ЧелсиНе начат
Астон Вилла
18:00
Кристал ПэласНе начат
Борнмут
18:00
БрайтонНе начат
Арсенал
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
20:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
16:00
БетисНе начат
Атлетико
18:15
АлавесНе начат
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
Жирона
20:30
ЭспаньолНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
17:00
ИнтерНе начат
Милан
20:00
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
17:30
БохумНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Боруссия Д
17:30
ФрайбургНе начат
Айнтрахт
20:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
19:00
МарсельНе начат
Сент-Этьен
21:00
МонпельеНе начат
Реймс
23:00
ЛионНе начат

Андрей Гордеев назвал причины успеха Сергея Семака в "Зените"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший наставник "Мордовии" и "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев назвал причины успеха главного тренера "Зенита" Сергея Семака в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"В стабильности. Он находит подход к футболистам. А самый главный его козырь в том, что он российский тренер. Все специалисты, которые были в "Зените" до него, производили ощущение, что они там ненадолго. Что для них это какой-то этап карьеры. А для Семака это основное место работы и жизни. Поэтому прикладывается максимум усилий и возможностей", - приводит слова Гордеева "Евро-Футбол.Ру".

Сергей Семак занял пост главного тренера петербургского "Зенита" в мае 2018 года. Ранее бывший игрок сборной России в 2010-2013 гг. выступал за клуб в качестве футболиста, а в 2013-2015 гг. входил в тренерский штаб команды. Под его руководством сине-бело-голубые с 2018 года шесть сезонов подряд становились чемпионами России. Кроме того, "Зенит" за этот период дважды стал обладателем Кубка России и 5 раз - обладателем Суперкубка России.

Таким образом, Сергей Семак на данный момент является самым титулованным тренер в истории сине-бело-голубых и абсолютным рекордсменом по числу побед. В мае 2024 года петербургский клуб продлил контракт с 48-летним специалистом до конца сезона-2029/30.

Сергей Семак
Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится