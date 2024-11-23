"В стабильности. Он находит подход к футболистам. А самый главный его козырь в том, что он российский тренер. Все специалисты, которые были в "Зените" до него, производили ощущение, что они там ненадолго. Что для них это какой-то этап карьеры. А для Семака это основное место работы и жизни. Поэтому прикладывается максимум усилий и возможностей", - приводит слова Гордеева "Евро-Футбол.Ру".
Сергей Семак занял пост главного тренера петербургского "Зенита" в мае 2018 года. Ранее бывший игрок сборной России в 2010-2013 гг. выступал за клуб в качестве футболиста, а в 2013-2015 гг. входил в тренерский штаб команды. Под его руководством сине-бело-голубые с 2018 года шесть сезонов подряд становились чемпионами России. Кроме того, "Зенит" за этот период дважды стал обладателем Кубка России и 5 раз - обладателем Суперкубка России.
Таким образом, Сергей Семак на данный момент является самым титулованным тренер в истории сине-бело-голубых и абсолютным рекордсменом по числу побед. В мае 2024 года петербургский клуб продлил контракт с 48-летним специалистом до конца сезона-2029/30.
Андрей Гордеев назвал причины успеха Сергея Семака в "Зените"
Бывший наставник "Мордовии" и "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев назвал причины успеха главного тренера "Зенита" Сергея Семака в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"