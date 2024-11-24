"Такая погода впечатляет. Но просто жить в этой погоде и играть — совсем разные вещи. Абсолютно по-разному это ощущается. Мне ничего не остаётся, кроме как просто играть. Особо никаких дополнительно утепляющих мер не принимаю", - цитирует Фаринью "Чемпионат".
Вчера, 23-го ноября, подмосковные "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Краснодаром" (2:2) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. После 16-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками. "Краснодар" занимает второе место с 38-ю очками в своем активе.
В текущем сезоне Фаринья провел за подмосковный клуб во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего панамца в 800 тысяч евро.
Защитник "Химок" Фаринья: погода в Москве впечатляет, но просто жить в этой погоде и играть - совсем разные вещи
Защитник "Химок" Эдгардо Фаринья высказался о погодных условиях в Москве.
Фото: ФК "Химки"