"Эпизод с Садулаевым… Мое мнение, что это очень спорный эпизод. Нам все время говорят, что пенальти должен быть очевидный, если он назначается. В этом эпизоде сложно сказать, что это очевидный пенальти", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Самарские "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат" встретились друг с другом 24 ноября в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой волжан со счётом 2:1.
На 68-й минуте матча главный арбитр Павел Шадыханов после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота самарского клуба за нарушение правил защитником "Крыльев Советов" Домиником Орозой на полузащитнике "Ахмата" Лечи Садулаеве. Голкипер хозяев Иван Ломаев сумел отбить удар Даниила Уткина с "точки".
Лапочкин: сложно сказать, что пенальти в ворота "Крыльев Советов" является очевидным
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился своим мнением о назначении пенальти в ворота "Крыльев Советов" за фол на игроке "Ахмата" Лечи Садулаев.
Фото: ФК "Крылья Советов"