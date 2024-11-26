- Во время паузы на сборную готовились, как и всегда, - тренировались, делали игровые упражнения, играли в футбол, работали над физикой. Георгиевич всегда на связи остается, никаких проблем в этом не видим, - цитирует защитника донской команды "Чемпионат".
Напомним, "Ростов" 23 ноября в гостях одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1. Эта победа стала для коллектива Карпина второй подряд в РПЛ. В следующем матче "Ростов" примет дома "Спартак" в ответном матче 1/4 финала Кубка России, встреча пройдет завтра, 27 ноября.
В РПЛ "Ростов" в 16-ти турах набрал 20 баллов и идет восьмым в турнирной таблице. Следующим соперником донской команды в чемпионате России станет "Пари НН", матч состоится 30 ноября и начнется в 19:00 по столичному времени.
Защитник "Ростова" Вахания: Карпин всегда на связи, никаких проблем в его работе в сборной не видим
Футболист "Ростова" Илья Вахания рассказал, что думает о совмещении постов Валерия Карпина в клубе и сборной России.
Фото: Официальный сайт РПЛ