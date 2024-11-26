- Что думаешь по "Динамо"?
- Мне кажется, они давно проваливаются. И в селекции, и в чемпионате. С таким бюджетом нужно брать игроков для борьбы за чемпионство. Но я не могу понять, как они с такой обороной добрались тогда до третьего места. У них опорник Кутицкий играет справа. Им не хватает точечности в трансферах, - сказал Глушаков в подкасте "Чемпионата".
После 16-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 16-м туре чемпионата России бело-голубые сыграли вничью с воронежским "Факелом" на выезде (1:1). В следующем туре московский клуб сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата и отстала от чемпионского "Зенита" на одно очко. В заключительном туре бело-голубые на выезде уступили "Краснодару" со счетом 0:1.
Глушаков: "Динамо" давно проваливается и в селекции, и в чемпионате
Фото: ФК "Динамо"