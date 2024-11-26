"Дыма без огня не бывает. Разговоры об отставке Лички пошли. А что будет, никто не знает. Это надо у руководителей клуба спрашивать. Мы не знаем, что внутри команды происходит. Там происходит что-то нехорошее. Я думаю, что лимит на потерю очков Личка в "Динамо" исчерпал", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
После 16-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 16-м туре чемпионата России бело-голубые сыграли вничью с воронежским "Факелом" на выезде (1:1). В следующем туре московский клуб сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата и отстала от чемпионского "Зенита" на одно очко. В заключительном туре бело-голубые на выезде уступили "Краснодару" со счетом 0:1.
Бело-голубые проведут ответный матч с московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Михаила Галактионова.
Силкин: в "Динамо" происходит что-то нехорошее, думаю, Личка исчерпал лимит на потерю очков
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о текущих результатах бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"