Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Тюмень
16:00
КраснодарНе начат
Шинник
18:15
АкронНе начат
ЦСКА
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спарта
20:45
АтлетикоНе начат
Слован
20:45
МиланНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
АрсеналНе начат
Янг Бойз
23:00
АталантаНе начат
Барселона
23:00
БрестНе начат
Байер
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Интер
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Манчестер Сити
23:00
ФейеноордНе начат
Бавария
23:00
ПСЖНе начат

Силкин: в "Динамо" происходит что-то нехорошее, думаю, Личка исчерпал лимит на потерю очков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о текущих результатах бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Дыма без огня не бывает. Разговоры об отставке Лички пошли. А что будет, никто не знает. Это надо у руководителей клуба спрашивать. Мы не знаем, что внутри команды происходит. Там происходит что-то нехорошее. Я думаю, что лимит на потерю очков Личка в "Динамо" исчерпал", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

После 16-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 16-м туре чемпионата России бело-голубые сыграли вничью с воронежским "Факелом" на выезде (1:1). В следующем туре московский клуб сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата и отстала от чемпионского "Зенита" на одно очко. В заключительном туре бело-голубые на выезде уступили "Краснодару" со счетом 0:1.

Бело-голубые проведут ответный матч с московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится