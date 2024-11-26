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Мирзов: никто в "Химках" не согласен с тем местом в таблице, на котором мы находимся сейчас

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Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов высказался о текущих результатах команды.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
"Конечно, хотелось бы большего, но довольствуемся тем, что есть. Да, где-то недобрали, где-то можно было и получше сыграть, но, повторюсь, мы довольны тем, что есть. Но все равно мы будем стараться исправлять ситуацию, потому что никто в команде не согласен с тем местом в таблице, на котором мы находимся сейчас", - цитирует Мирзова "СЭ".

После 16-ти сыгранных туров подмосковные "Химки" располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 13 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России подмосковный клуб сыграл на своем поле вничью с "Краснодаром", который занимает второе место в турнирной таблице.

Завтра, 27-го ноября, команда Франка Артиги сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. В 17-м туре российского чемпионата подмосковный клуб сыграет на выезде с московским "Локомотивом".

Химки
Резиуан Мирзов
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