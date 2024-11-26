"Обвинения работают тогда, когда есть доказательства. Почему губернатор два месяца молчал, если есть доказательства? За дачу ложных показаний тоже есть наказание. Теперь правоохранительным органам предстоит большая работа", - приводит слова Родниной Metaratings.
Ранее во вторник Вячеслав Федорищев, который два месяца назад был избран губернатором Самарской области, заявил, что от базирующегося в Самаре футбольного клуба "Крыльев Советов" требуют погашения задолженности, связанной из-за неоплаты услуг судейскому корпусу российского футбола. Это заявление было сделано спустя 2 дня после матча между "Крыльями Советов" и "Ахматом", где судьи несколько спорных эпизодов трактовали в пользу грозненского клуба.
Роднина - о словах Федорищева про взятки: почему он два месяца молчал?
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева