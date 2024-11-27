Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
16:00
ХимкиНе начат
Ахмат
18:15
ЗенитНе начат
Сочи
18:15
Динамо МхНе начат
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штурм
20:45
ЖиронаНе начат
Црвена Звезда
20:45
ШтутгартНе начат
ПСВ
23:00
ШахтерНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат
Болонья
23:00
ЛилльНе начат
Селтик
23:00
БрюггеНе начат
Динамо Загреб
23:00
Боруссия ДНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
ЮвентусНе начат

Лига конференций УЕФА

Истанбул Башакшехир
18:30
ПетрокубНе начат

Агент Роналдо: скоро ситуация с голевой засухой нападающего решится

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, высказался о голевой засухе своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"Думаю, просто мяч не оказывался в достаточно хорошей позиции, чтобы забить гол. Кроме того, были матчи в которых и команде не удавалось победить. Но скоро эта ситуация решится", - цитирует агента "РБ Спорт".

Нападающий "Ростова" Роналдо не отличался забитыми мячами в матчах Российской Премьер-Лиги на протяжении девяти игр кряду. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт бразильца с южанами рассчитан до лета 20278 года.

Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится