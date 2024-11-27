"Думаю, просто мяч не оказывался в достаточно хорошей позиции, чтобы забить гол. Кроме того, были матчи в которых и команде не удавалось победить. Но скоро эта ситуация решится", - цитирует агента "РБ Спорт".
Нападающий "Ростова" Роналдо не отличался забитыми мячами в матчах Российской Премьер-Лиги на протяжении девяти игр кряду. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт бразильца с южанами рассчитан до лета 20278 года.
Агент Роналдо: скоро ситуация с голевой засухой нападающего решится
Футбольный агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, высказался о голевой засухе своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"