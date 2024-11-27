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Полузащитник "Рубина" Рахмоналиев высказался об игре против Пьянича

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Полузащитник "Рубина" Умарали Рахмоналиев высказался об игре Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Как всегда, он играл очень умно, принимал правильные решения. Он принимал решения следующего эпизода — этот момент хотел бы отметить. Миралем отличается от других игроков, потому что играл на высоком уровне", - цитирует Рахмоналиева "Матч ТВ".

Вчера, 26-го ноября, казанский "Рубин" уступил московскому ЦСКА в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:3. Казанцы вылетели в нижнюю сетку турнира.

Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт по схеме "1+1". В текущем сезоне босниец провел во всех турнирах 9 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 3 миллиона евро.

Миралем Пьянич
ЦСКА
Рубин
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