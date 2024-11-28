"Нынешняя ситуация — самый большой удар, с которым мне пришлось столкнуться в РПЛ. На отстранение от Европы мы повлиять не можем, а тут удар. Последний раз по мне так била история с Кокориным и Мамаевым", - цитирует Алаева "Чемпионат".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что к нему несколько месяцев назад пришел человек и заявил, что "Крылья Советов" должны 35 миллионов рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе". Также губернатор заявил, что в эту схему попадают 10 клубов Российской Премьер-Лиги, которые ежегодно платят около 500 миллионов рублей.
После 16-ти сыгранных туров самарский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков.
Президент РПЛ - о словах Федорищева: последний раз по мне так била история с Кокориным и Мамаевым
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Фото: РПЛ