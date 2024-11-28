"Все органы футбола должны объединиться, а не переложить друг на друга. Завтра на Исполкоме лично пообщаюсь с Дюковым, мы с ним на связи каждый день. Если судейство сейчас нечестное, это надо искоренить", - цитирует Алаева "Чемпионат".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что к нему несколько месяцев назад пришел человек и заявил, что "Крылья Советов" должны 35 миллионов рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе". Также губернатор заявил, что в эту схему попадают 10 клубов Российской Премьер-Лиги, которые ежегодно платят около 500 миллионов рублей.
После 16-ти сыгранных туров самарский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков. В 17-м туре чемпионата России команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который лидирует в турнирной таблице.
Алаев: завтра на Исполкоме лично пообщаюсь с Дюковым, мы с ним на связи каждый день
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о коррупции в российском футболе.
Фото: РПЛ