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Глава совета директоров "Динамо": должны вернуться после отпуска и забрать все трофеи

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин обратился к футболистам столичной команды после выхода в полуфинал Кубка России.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Ребят, красавцы. С победой! Это очень важно для нас. После неудачной серии мы поднимаемся. Нам осталось два матча, которые мы должны достойно провести. И уйти с хорошим настроением в отпуск. А после этого вернуться и забрать все трофеи, - передает слова Гафина "Матч ТВ".

28 ноября команда Марцела Лички в гостях обыграла "Локомотив" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ. Основное время завершилось победой бело-голубых 1:0 (в первом матче "Локомотив" победил 2:1), а в серии пенальти "Динамо" победило 4:3. Бело-голубые прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, соперник столичной команды станет известен завтра, 30 ноября.

В РПЛ "Динамо" после 16-ти туров идет на пятой строчке в таблице, имея в своем активе 31 балл. 2 декабря "Динамо" на выезде сыграет против "Ахмата", встреча 17-го тура чемпионата России начнется в 19:00 мск.

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