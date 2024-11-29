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Футболист "Локомотива" Сулейманов высказался после поражения от "Динамо"

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Футболист "Локомотива" Тимур Сулейманов высказался по итогам матча с "Динамо" в Кубке России.
Фото: ФК "Локомотив"
- Эмоции отрицательные — хотели победить именно в этом матче. К сожалению, не получилось. У нас не было задачи пройти — надо было выиграть в этой встрече. У нас нет задачи быть на каком-то месте. Задача — выигрывать в каждом матче, - цитирует Сулейманова "Чемпионат".

Ответный поединок 1/4 финала Кубка страны прошел в четверг и завершился победой бело-голубых со счетом 1:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались подопечные Марцела Лички - 4:3. "Динамо" продолжит борьбу в полуфинале Пути РПЛ, а "Локомотив" сыграет в Пути регионов.

В этом сезоне Кубка России 24-летний Сулейманов провел за "железнодорожников" восемь матчей и шесть раз поразил ворота соперников. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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