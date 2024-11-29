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Кечинов: если у лидеров "Спартака" пойдет игра, шансы в матче с "Краснодаром" будут

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Экс-игрок столичного "Спартака" Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых в РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Спартак" сейчас очень непредсказуем, поэтому не берусь делать прогнозы. На мой взгляд, шансы 50 на 50. Но, если у лидеров команды пойдет игра, шансы будут. Самое главное, чтобы моментами распоряжались качественно, - передает слова Кечинова "Матч ТВ".

Встреча 17-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" пройдет 1 декабря, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

"Краснодар" с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице. У "Спартака" 31 балл, красно-белые располагаются на четвертой строчке в таблице чемпионата.

Напомним, "Спартак" в 16-м туре дома разгромил "Локомотив" со счетом 5:2. В Кубке России красно-белые уступили "Ростову" (0:1 первый матч, 1:2 второй матч).

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