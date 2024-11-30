- Не вижу ни одной причины, чтобы не поддержать выдвижение Александра Дюкова на выборы президента РФС, - цитирует руководителя "Зенита" Александра Медведева Metaratings.
Отметим, что Дюков, ранее работавший в "Зените", занимает должность президента РФС с 2019 года. Следующие выборы президента организации пройдут в феврале следующего года.
"Зенит" в текущем сезоне РПЛ набрал в 16-ти турах 39 баллов и лидирует в турнирной таблице. Завтра, 1 декабра, клуб с берегов Невы на своем поле примет самарские "Крылья Советов" в рамках 17-го тура РПЛ.
Председатель правления "Зенита" Медведев поддерживает кандидатуру Дюкова на пост главы РФС
В "Зените" заявили, что клуб поддерживает кандидатуру президента РФС Александра Дюкова на будущих выборах главы организации.
Фото: ФК "Зенит"