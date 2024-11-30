Юран ответил на вопрос о возвращении в "Химки"

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на информацию о том, что он в четвертый раз может возглавить "Химки".

Фото: ФК "Пари НН"





Ранее в СМИ была информация, что Юран рассматривается одним из кандидатов на должность главного тренера команды после скорого ухода из клуба Франка Артиги. Отмечалось, что на данный момент руководство подмосковного клуба обсуждает условия расторжения контракта с Артигой.



Последним клубом Юрана в тренерской карьеры был "Пари НН", до этого он трижды тренировал "Химки".



В текущем сезоне "Химки" с 13 баллами в активе идут на 13-й строчке в РПЛ. В следующем туре подмосковный коллектив в гостях сыграет с " - Я пока ничего не хочу комментировать, - цитирует Юрана "СЭ" Ранее в СМИ была информация, что Юран рассматривается одним из кандидатов на должность главного тренера команды после скорого ухода из клуба Франка Артиги. Отмечалось, что на данный момент руководство подмосковного клуба обсуждает условия расторжения контракта с Артигой.Последним клубом Юрана в тренерской карьеры был "Пари НН", до этого он трижды тренировал "Химки".В текущем сезоне "Химки" с 13 баллами в активе идут на 13-й строчке в РПЛ. В следующем туре подмосковный коллектив в гостях сыграет с " Локомотивом ", матч пройдет завтра, 1 декабря.