- Барко - топ-игрок, он мне нравится. На поле он делает разницу. Он сможет стать для "Спартака" новым Промесом. Отличный трансфер, - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Барко пополнил ряды столичной команды в летнее трансферное окно. Футболист провел за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, записал на свой счет семь голов и шесть ассистов на партнеров. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 12 миллионов евро.
"Спартак" после 16-ти туров имеет в своем активе 31 балл. В следующем туре красно-белые сыграют с "Краснодаром".
Камоцци: Барко может стать для "Спартака" новым Промесом
Футбольный менеджер Франко Камоцци, ранее работавший в "Спартаке", высказался о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.
Фото: Официальный сайт РПЛ