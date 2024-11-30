Рахимов - о игре с ЦСКА: если брать в целом, то ничья по делу

"Понятно, что ты ведешь 2:0 и потом на последних минутах соперник сравнивает, после чего ты считаешь, что это все же упущенная победа. Но если брать в целом, то ничья по делу", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
"Рубин" упустил победу над московским ЦСКА в матче 17-го тура РПЛ, который состоялся сегодня, 30 ноября. Всреча прошла на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась вничью - 2:2. Команда Рашида Рахимова имела комфортное преимущество в два мяча до 63-й минуты. А спустя еще две минуты казанцы остались вдесятером. Решающий гол, принесший гостям лишь одно очко, "армейцы" забили на 6-й добавленной минуте к основному времени игры.