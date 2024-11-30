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Кабутов - о своем удалении: чуть подвел команду

Защитник "Рубина" Дмитрий Кабутов прокомментировал свое удаление в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Фото: ФК "Рубин"
"В моменте с красной карточкой что произошло, удаление по делу? Надо смотреть. Эпизод с удалением повлиял? Наверное, да, чуть подвел команду", - приводит слова Кабутова "Матч ТВ".

Правый крайний защитник "Рубина" Дмитрий Кабутов был удален с поля в матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА. Футболист получил первую желтую карточку на 41-й минуте, а на 65-й минуте был повторно наказан "горчичником". Напомним, казанцы вели в счете с разницей в два мяча, но упустили победу, сыграв 2:2. Решающий гол команда пропустила на 90+6 минуте.

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