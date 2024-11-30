Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
14:00
ХимкиНе начат
Зенит
16:30
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
19:00
ФакелНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
14:00
УралНе начат
Ротор
15:00
ШинникНе начат
Сочи
15:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
ТюменьНе начат
Родина
19:30
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
16:30
Астон ВиллаНе начат
Тоттенхэм
16:30
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
16:30
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
19:00
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
18:15
ХетафеНе начат
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
Реал Сосьедад
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
14:30
ДженоаНе начат
Парма
17:00
ЛациоНе начат
Торино
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
20:00
ИнтерНе начат
Лечче
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
ХоффенхаймНе начат
Хайденхайм
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛилльНе начат
Гавр
19:00
АнжеНе начат
Лион
19:00
НиццаНе начат
Тулуза
19:00
ОсерНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Владислав Радимов обозначил проблему московского ЦСКА в текущем сезоне РПЛ

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об игре московского ЦСКА в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Приход Николича ничего не изменил. Скамейка стала больше, при Владимире Федотове у команды было большое количество травмированных игроков. Проблема ЦСКА — нападающий. На одном Тамерлане Мусаеве далеко не уедешь", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".

Сербский специалист Марко Николич возглавил московский ЦСКА 4 июня 2024 года. За 17 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "армейцы" набрали 28 очков и на данный момент расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре красно-синие 8 декабря на выезде сыграют против воронежского "Факела". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится