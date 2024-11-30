"Приход Николича ничего не изменил. Скамейка стала больше, при Владимире Федотове у команды было большое количество травмированных игроков. Проблема ЦСКА — нападающий. На одном Тамерлане Мусаеве далеко не уедешь", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Сербский специалист Марко Николич возглавил московский ЦСКА 4 июня 2024 года. За 17 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "армейцы" набрали 28 очков и на данный момент расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре красно-синие 8 декабря на выезде сыграют против воронежского "Факела". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Владислав Радимов обозначил проблему московского ЦСКА в текущем сезоне РПЛ
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об игре московского ЦСКА в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА