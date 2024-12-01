- Я всегда говорил, что "Краснодар" — место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт, - цитирует Кордобу "СЭ".
31-летний Кордоба выступает за "быков" с лета 2021 года. Всего колумбиец провел за краснодарскую команду 101 матч во всех турнирах, записал на свой счет 53 гола и сделал 25 ассистов на партнеров.
Предыдущее соглашение форварда с "Краснодаром" действовало до лета 2025 года. В начале ноября клуб официально сообщил о заключении нового договора до 30 июня 2027 года.
В этом сезоне Кордоба выходил на поле в составе "быков" в 12 матчах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кордобы в 14 миллионов евро.
Сегодня "Краснодар" дома примет столичный "Спартак" в рамках 17-го тура РПЛ, начало поединка запланировано на 19:30 мск.
Кордоба объяснил, почему решил продлить контракт с "Краснодаром"
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба рассказал о своем продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Краснодар"