"Если Угальде в российском чемпионате забил 14 мячей, где половина команд играет непонятно как, то "Барселона" его всё равно не купит. Надо вообще, чтобы его кто-то купил. Это так не работает, что начал забивать и появилось много вариантов. Заболотный тоже забил за "Химки", но его за любые деньги никто не купит. Подумаешь, сделал покер в матче с "Локо", - приводит слова Селюка Legalbet.
Манфред Угальде является игроком московского "Спартака". Красно-белые выкупили коста-риканского нападающего у нидерландского клуба "Твенте" за 13 млн евро. Контракт между нападающим и футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года.
В текущем сезоне 22-летний форвард после 17-ти туров с 14-ю забитыми голами является лучшем бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.
Селюк: "Барселона" всё равно не купит Угальде - в РПЛ половина команд играет непонятно как
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде в клуб из европейского топ-чемпионата.
Фото: ФК "Спартак"