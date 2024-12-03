Лещук: для меня гол стал неожиданностью. Думал, мяч выбьют

- Видел, как мяч залетал в ворота, будто в замедленной съёмке. Успел заметить, что все как-то махнули мимо мяча. Для меня это было неожиданно, потому что я думал, что мяч выбьют. Мне казалось, что он летел очень медленно и удобно для того, чтобы его отбить.
Напомним, вчера, 2 декабря, Игорь Лещук забил первый вратарский гол в истории российской Премьер-лиги. Эпизод произошел на шестой добавленной минуте к основному времени матча 17-го тура, в котором "Ахмат" принимал дома московское "Динамо". Хозяева поля вели 1:0, но не сумели удержать победу. Отметим, что основной голкипер бело-голубых Андрей Лунев пропускал встречу в Грозном по состоянию здоровья.
В этом сезоне 28-летний Лещук принял участие в 10 матчах за "Динамо", в которых пропустил 17 мячей и один раз отыграл на ноль.
Источник: "Матч ТВ"