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Лещук: для меня гол стал неожиданностью. Думал, мяч выбьют

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук рассказал, как забивал гол в ворота "Ахмата" в 17-м туре чемпионата России (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
- Видел, как мяч залетал в ворота, будто в замедленной съёмке. Успел заметить, что все как-то махнули мимо мяча. Для меня это было неожиданно, потому что я думал, что мяч выбьют. Мне казалось, что он летел очень медленно и удобно для того, чтобы его отбить.

Напомним, вчера, 2 декабря, Игорь Лещук забил первый вратарский гол в истории российской Премьер-лиги. Эпизод произошел на шестой добавленной минуте к основному времени матча 17-го тура, в котором "Ахмат" принимал дома московское "Динамо". Хозяева поля вели 1:0, но не сумели удержать победу. Отметим, что основной голкипер бело-голубых Андрей Лунев пропускал встречу в Грозном по состоянию здоровья.

В этом сезоне 28-летний Лещук принял участие в 10 матчах за "Динамо", в которых пропустил 17 мячей и один раз отыграл на ноль.

Источник: "Матч ТВ"

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