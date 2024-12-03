"Я бы не сказал, что это кризис. Это, наверное, фон усталости, физической и нервной. В команде собраны и в основном решают задачи молодые игроки. Пока психика и состояние не устоявшиеся. Думаю, что нужно время для того, чтобы они восстановились. Команда с нетерпением, я убеждён, ждёт последнего матча, чтобы уйти в отпуск, выдохнуть и в январе начать по-новому работать", - приводит слова Игантьева "Советский спорт".
Московский "Локомотив" в последних трёх матчах потерпел три поражения. В 16-м и в 17-м турах Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" уступили московскому "Спартаку" (2:5) и подмосковным "Химкам" (1:3). Во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России красно-зеленые проиграли московскому "Динамо" (сначала в основное время - 0:1, а потом в серии пенальти - 3:5), из-за чего команда вылетела во второй этап 1/4 финала пути регионов.
В последнем матче перед зимним перерывом подопечные Михаила Галактионова в 18-м туре РПЛ 8 декабря на выезде сыграют против "Краснодара". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Борис Игнатьев: убеждён, "Локомотив" ждёт последнего матча, чтобы уйти в отпуск
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о неудачном выступлении московского "Локомотива" в последних матчах.
Фото: ФК "Локомотив"