"В настоящее время управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявил Курбатов.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о долге самарских "Крыльев Советов" 36-ти миллионов рублей на взятки, которые, по словам чиновника, предназначались представителям судейского корпуса РПЛ. Позже Федорищев заявил, что прямых доказательств коррупции у него нет.
Самарские "Крылья Советов" после 17-ти туров занимают 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе клуба 18 набранных очков.
Источник: "СЭ"
МВД России проводит проверку после заявления Федорищева о коррупции в российском футболе
Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Александр Курбатов заявил о проводимой ведомством проверке после заявлений о коррупции в футболе.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Федорищева