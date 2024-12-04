Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Ноттингем Форест1 тайм
Эвертон
2 - 0 2 0
Вулверхэмптон1 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Саутгемптон
1 - 3 1 3
Челси1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
0 - 1 0 1
Эмполи1 тайм

Кубок Германии

Новости
Вольфсбург
3 - 0 3 0
ХоффенхаймЗавершен
Кёльн
2 - 1 2 1
ГертаЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
Айнтрахт1 тайм
Карлсруэ
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм

СМИ: "Зенит" планирует найти новый клуб для Ду Кейроса до начала зимних сборов

Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос покинет команду в ближайшее время.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Санкт-петербургский "Зенит" планирует найти новый клуб для бразильского полузащитника Ду Кейроса. Как сообщает "Евро-футбол", услуги футболиста предлагаются различным клубам. По данным источника, сине-бело-голубые собираются расстаться с футболистом до старта зимних сборов.

Сообщается, что в "Зените" рассматривают вариант с новой арендой футболиста. Напомним, в феврале текущего года Ду Кейрос был арендован бразильским "Гремио", в составе которого провел 28 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 1 голевую передачу. Ду Кейрос перешел в "Зенит" из "Коринтианса" летом 2023-го года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится