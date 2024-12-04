Санкт-петербургский "Зенит" планирует найти новый клуб для бразильского полузащитника Ду Кейроса. Как сообщает "Евро-футбол", услуги футболиста предлагаются различным клубам. По данным источника, сине-бело-голубые собираются расстаться с футболистом до старта зимних сборов.
Сообщается, что в "Зените" рассматривают вариант с новой арендой футболиста. Напомним, в феврале текущего года Ду Кейрос был арендован бразильским "Гремио", в составе которого провел 28 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 1 голевую передачу. Ду Кейрос перешел в "Зенит" из "Коринтианса" летом 2023-го года.
СМИ: "Зенит" планирует найти новый клуб для Ду Кейроса до начала зимних сборов
Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос покинет команду в ближайшее время.
Фото: официальный сайт "Зенита"