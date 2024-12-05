По информации источника, Манце все устраивает в турецком "Гезтепе", где он на данный момент занимает должность спортивного директора.
Напомним, что ранее московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора Томаша Амарала, который работал в клубе с декабря 2023 года. Сообщалось, что красно-белые рассматривают на эту должность четырех иностранцев и одного российского специалиста.
После 17-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе.
Турецкий журналист - о Манце, кандидате на пост спортдира "Спартака": делает очень умные трансферы
Источник: Sport24.
Sport24: спортивный директор турецкого клуба отказался занимать аналогичную должность в "Спартаке"
Футбольный функционер Иван Манце отказался занимать пост спортивного директора в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Гезтепе"