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Sport24: спортивный директор турецкого клуба отказался занимать аналогичную должность в "Спартаке"

Футбольный функционер Иван Манце отказался занимать пост спортивного директора в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Гезтепе"
По информации источника, Манце все устраивает в турецком "Гезтепе", где он на данный момент занимает должность спортивного директора.

Напомним, что ранее московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора Томаша Амарала, который работал в клубе с декабря 2023 года. Сообщалось, что красно-белые рассматривают на эту должность четырех иностранцев и одного российского специалиста.

После 17-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе.

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Источник: Sport24.

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