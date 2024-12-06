"Отступные Угальде для клубов РПЛ составляют 80 млн евро? Эта сумма, означает, что Угальде недоступен для российских клубов. Он не продается. Способен ли столько заплатить "Зенит"? Угальде можно продавать в "Зенит" только за 100 млн евро", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
По информации СМИ, действующим контрактом коста-риканского нападающего с московским "Спартаком" установлены две суммы отступных за его переход: для европейских клубов в размере 30 млн евро, а для российских клубов в размере 80 млн евро.
В свою очередь, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 9 млн евро. А красно-белые в январе 2024 года выкупили форварда сборной Коста-Рики за 13 млн евро.
Камоцци - о переходе Угальде из "Спартака" в "Зенит": только за 100 млн евро
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, информацию СМИ о сумме выкупа форварда москвичей Манфреда Угальде для клубов РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"