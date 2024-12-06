Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
20:30
ПармаНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
22:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
21:00
БрестНе начат
Осер
23:00
ПСЖНе начат

Камоцци - о переходе Угальде из "Спартака" в "Зенит": только за 100 млн евро

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, информацию СМИ о сумме выкупа форварда москвичей Манфреда Угальде для клубов РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Отступные Угальде для клубов РПЛ составляют 80 млн евро? Эта сумма, означает, что Угальде недоступен для российских клубов. Он не продается. Способен ли столько заплатить "Зенит"? Угальде можно продавать в "Зенит" только за 100 млн евро", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

По информации СМИ, действующим контрактом коста-риканского нападающего с московским "Спартаком" установлены две суммы отступных за его переход: для европейских клубов в размере 30 млн евро, а для российских клубов в размере 80 млн евро.

В свою очередь, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 9 млн евро. А красно-белые в январе 2024 года выкупили форварда сборной Коста-Рики за 13 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится