"Могу сказать, что на сегодня официальных предложений по Роналдо нет. Но интерес к нему есть всегда", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Роналдо провел за "Ростов" во всех турнирах 19 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в 5 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 17-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 23-мя набранными очками.
Агент Роналдо высказался о возможном уходе нападающего из "Ростова"
Футбольный агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, высказался о возможном уходе игрока из клуба.
Фото: ФК "Ростов"