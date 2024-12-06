Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
20:30
ПармаНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
22:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
21:00
БрестНе начат
Осер
23:00
ПСЖНе начат

Агент Роналдо высказался о возможном уходе нападающего из "Ростова"

Футбольный агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, высказался о возможном уходе игрока из клуба.
Фото: ФК "Ростов"
"Могу сказать, что на сегодня официальных предложений по Роналдо нет. Но интерес к нему есть всегда", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Роналдо провел за "Ростов" во всех турнирах 19 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в 5 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 17-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 23-мя набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится