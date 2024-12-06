Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
20:30
ПармаНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
22:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
21:00
БрестНе начат
Осер
23:00
ПСЖНе начат

Широков покинет должность генерального директора "Сатурна"

Гендиректор "Сатурна" Роман Широков рассказал о скором уходе из клуба.
Фото: ФК "Леон Сатурн"
"Покину ли клуб? С большой, максимальной, долей вероятности. Какие планы? Открыт для предложений", - приводит слова Широкова "РБ Спорт".

Роман Широков был назначен генеральным директором "Сатурна" в марте прошлого года. В середине 2023 года 43-летний специалист также временно исполнял обязанности главного тренера команды из Раменского.

В этом сезоне подмосковный клуб занял третью строчку во второй группе Второй лиги Б.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится