"Покину ли клуб? С большой, максимальной, долей вероятности. Какие планы? Открыт для предложений", - приводит слова Широкова "РБ Спорт".
Роман Широков был назначен генеральным директором "Сатурна" в марте прошлого года. В середине 2023 года 43-летний специалист также временно исполнял обязанности главного тренера команды из Раменского.
В этом сезоне подмосковный клуб занял третью строчку во второй группе Второй лиги Б.
Широков покинет должность генерального директора "Сатурна"
Гендиректор "Сатурна" Роман Широков рассказал о скором уходе из клуба.
Фото: ФК "Леон Сатурн"