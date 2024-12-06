Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
3 - 1 3 1
ПармаЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
3 - 1 3 1
БрестЗавершен

Наумов: мне, как коренному питерцу, этот "Зенит" кажется чужой командой

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас несмотря на то, что лимит в восемь легионеров "Зенит" выпускает 10 иностранцев. Алип не считается легионером, а Дуглас получил российское гражданство. Это не нравится многим людям. Понятно, что все питерцы болеют за "Зенит". Не бывает такого, что, живя в Питере, ты не болеешь за "Зенит". Но мне в качестве коренного питерца эта команда по духу кажется чужой", - приводит слова Наумова "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" становился чемпионом России последние шесть сезонов подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые, набрав 39 очков, после 17-го тура Российской Премьер-Лиги располагаются на первом месте турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от ближайшего преследователя, которым сейчас является "Краснодар", составляет одно очко.

В 18-м туре подопечные Сергея Семака 7 декабря на своем поле сыграют против тольяттинского "Акрона". Стартовый свисток этой игры запланирован на 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится