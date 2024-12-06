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Борис Игнатьев: Глушенков может претендовать на звание лучшего игрока года

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о полузащитнике "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
- Глушенков может претендовать на звание лучшего игрока года. Конечно, травма немного сказалась на форме, но он не сбавил – играет на стабильно высоком уровне. Максим по-прежнему лидер "Зенита", а в прошлом сезоне был лучшим в "Локомотиве", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".

25-летний Глушенков пополнил состав петербургского клуба летом 2024 года. Всего атакующий футболист провел за сине-бело-голубых 13 матчей во всех турнирах, 10 раз поразил ворота соперников и сделал две голевые передачи на партнеров. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2028 года.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков. Сегодня коллектив Сергея Семака сыграет дома против "Акрона" в рамках 18-го тура РПЛ, матч начнется в 16:30 мск.

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