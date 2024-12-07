"Если иностранец будет новым спортивным директором, то это большой плюс — он знает европейский рынок. Не каждый россиянин может достучаться до европейских клубов. Первая мысль, которая приходит — Игорь Корнеев. У всех ассоциация, что он "армеец". Да, он выигрывал с ЦСКА ещё чемпионство СССР, поиграл в Европе, знает языки. Но он воспитанник "Спартака". Почему бы и нет? У него есть связи в Европе", - цитирует Титова "Чемпионат".
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора, португалец проработал в клубе меньше года. Сообщалось, что красно-белые рассматривают пять кандидатур - четырех иностранцев и одного россиянина. Ранее стало известно, что спортивный директор одного из турецких клубов отказал красно-белым.
После 17-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе. Сегодня, 7-го декабря, красно-белые примут на своем поле "Пари НН" в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Титов назвал россиянина, которого хотел бы видеть новым спортивным директором "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов назвал россиянина, которого хотел бы видеть спортивным директором красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"