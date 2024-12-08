- Пропала мотивация как у игроков, так и у тренерского штаба. Они просто стали безразличны к игре. А в полноги сейчас никого не обыграешь. А если бы это был матч со "Спартаком"? Он бы пять штук наколотил такому "Зениту". Более слабого "Зенита" я давно не видел, - передает слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
В субботу коллектив Сергея Семака на своем поле встречался с "Акроном" в рамках 18-го тура российского чемпионата, петербургский клуб потерпел поражение со счетом 1:2. Сине-бело-голубые ранее дома уступили "Крыльям Советов" (2:3). "Зенит" с 39 баллами в активе идет на первой строчке в таблице.
Московский "Спартак" 7 декабря при своих болельщиках забил три безответных мяча в ворота нижегородского "Пари НН", команда Деяна Станковича имеет в своем активе 37 очков и располагается на третьей строчке в таблице. Красно-белые имеют серию из шести побед подряд в чемпионате России.
Наумов: такому "Зениту" "Спартак" наколотил бы пять мячей
Экс-президент столичного "Локомотива" Николай Наумов высказался о неудачном выступлении "Зенита" в последних матчах.
Фото: ФК "Зенит"