"По игре никто не получил преимущества, шла борьба до первого гола, но забить в итоге так и не смогли. Ничейный результат, думаю, в пользу "Локомотива". Играли на чужом поле, к тому же произошли изменения в составе. И, конечно же, ближайшим преследователям на руку потеря очков "Краснодаром", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Футбольный клуб "Краснодар" и московский "Локомотив" 8 декабря на домашнем стадионе черно-зеленых встречались в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Игра завершилась безголевой ничьей - 0:0.
Благодаря этому результату "Краснодар" набрал 39 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав по дополнительным показателям петербургский "Зенит". У "Локомотива" в активе стало 35 очков, которые на данный момент позволяют команде располагаться на пятой строчке.
Бубнов - о матче "Краснодара": ничейный результат в пользу "Локомотива"
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ сезона-2024/25 между "Краснодаром" и московским "Локомотивом" (0:0).
Фото: ФК "Краснодар"