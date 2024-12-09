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Газзаев: "Спартак" на заключительном этапе показал самую зрелищную игру

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление столичного "Спартака" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Пришёл новый тренер, первые матчи не выдались, но команда стабилизировала игру. На заключительном этапе "Спартак" показал самую зрелищную игру. В команде креативные форварды – Угальде, Бонгонда, Барко, - цитирует Газзаева "Чемпионат".

Напомним, "Спартак" в заключительном матче года одержал победу над "Пари НН", забив в ворота нижегородцев три безответных мяча. В активе команды Деяна Станковича 37 очков, клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

После зимней паузы "Спартак" сыграет с "Оренбургом", который закончил год на последней строчке в чемпионате. РПЛ возобновится весной следующего года.

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