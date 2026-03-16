Сперцян - о словах Кисляка: вот этого не надо тут

Полузащитник "Краснодара" ответил на слова футболиста ЦСКА Матвея Кисляка. Ранее игрок красно-синих заявил, что футболисты "быков" не умеют проигрывать и начинают апеллировать к судьям.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Сперцяна, он не хочет обсуждать слова Кисляка.

- Не хочу ничего говорить на эту тему. Пусть играет в футбол и все, а вот этого не надо тут, - цитирует Сперцяна "РБ Спорт".

В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА одержал домашнюю победу над "Краснодаром" со счетом 3:1. С 72 минуты южане играли в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Джованни Гонсалес.

После матча полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал поведение футболистов "быков", заявив, что они не умеют проигрывать и начинают обращаться к судьям и провоцировать соперника, когда у них что-то не получается.

