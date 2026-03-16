Игрок "Спартака" заявил, что команда хочет биться за чемпионство

- Будет странно, если скажу, что за 2-3 места. Понятное дело, что мы хотим биться за первое место.

По словам Литвинова, красно-белые хотят бороться за чемпионство.В прошлом туре у нас получилось приблизиться к первой тройке, сейчас потеряли очки. Впереди еще есть матчи, - цитирует Литвинова "РБ Спорт" В 21 туре Российской Премьер-Лиги столичный " Спартак " на выезде уступил петербургскому " Зениту " со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Александр Соболев и Джон Дуран.По итогам 21 сыгранного тура команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять баллов.