Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
НефтехимикНе начат

Игрок "Спартака" заявил, что команда хочет биться за чемпионство

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов ответил на вопрос, за что намерены биться футболисты красно-белых.
По словам Литвинова, красно-белые хотят бороться за чемпионство.

- Будет странно, если скажу, что за 2-3 места. Понятное дело, что мы хотим биться за первое место.

В прошлом туре у нас получилось приблизиться к первой тройке, сейчас потеряли очки. Впереди еще есть матчи, - цитирует Литвинова "РБ Спорт".

В 21 туре Российской Премьер-Лиги столичный "Спартак" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Александр Соболев и Джон Дуран.

По итогам 21 сыгранного тура команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится