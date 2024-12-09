"Через 10 лет вы откроете интернет, и что первое будет написано про Семака? Будет написано: выдающийся российский тренер. Выдающийся! Я говорю то, что считаю нужным. Семак уже сейчас большой тренер. А будет выдающимся", - приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Сергей Семак с мая 2018 года занимает должность главного тренера петербургского "Зенита". Под его руководством команда шесть сезонов подряд становилась чемпионом России, а также дважды стала обладателем Кубка России и 5 раз - обладателем Суперкубка России. Действующее соглашение 48-летнего специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на срок до конца сезона-2029/30.
До работы в Санкт-Петербурге Семак в 2016-2018 гг. возглавлял футбольный клуб "Уфа", а в 2014-2016 гг. входил в тренерский штаб сборной России по футболу.
Григорян: через 10 лет в интернете про Семака будет написано: выдающийся российский тренер
Футбольный тренер Александр Григорян высказался о главном тренере петербургского "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"