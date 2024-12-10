- Новости о возможном уходе Николсона из "Спартака" - просто слухи. Наверное, некоторые люди очень не любят его. Каждое трансферное окно одно и то же - отправляют его из "Спартака", - передаёт слова Портеги "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что в ходе зимнего трансферного окна московский "Спартак" может покинуть ряд игроков, получающих малое количество игрового времени. В списке из восьми фамилий был также назван 27-летний ямайский нападающий Шамар Николсон.
В текущем сезоне на счету Николсона 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, 4 забитых мяча и 2 результативных паса.
Стали известны восемь игроков, которые зимой могут покинуть "Спартак"
Агент Николсона - об уходе из "Спартака": наверное, некоторые люди очень не любят Шамара. Каждое окно одно и то же
Агент нападающего "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега опроверг информацию о возможном уходе своего подопечного в другой клуб.
Фото: ФК "Спартак"