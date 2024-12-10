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Агент Николсона - об уходе из "Спартака": наверное, некоторые люди очень не любят Шамара. Каждое окно одно и то же

Агент нападающего "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега опроверг информацию о возможном уходе своего подопечного в другой клуб.
Фото: ФК "Спартак"
- Новости о возможном уходе Николсона из "Спартака" - просто слухи. Наверное, некоторые люди очень не любят его. Каждое трансферное окно одно и то же - отправляют его из "Спартака", - передаёт слова Портеги "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что в ходе зимнего трансферного окна московский "Спартак" может покинуть ряд игроков, получающих малое количество игрового времени. В списке из восьми фамилий был также назван 27-летний ямайский нападающий Шамар Николсон.

В текущем сезоне на счету Николсона 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, 4 забитых мяча и 2 результативных паса.

Стали известны восемь игроков, которые зимой могут покинуть "Спартак"

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