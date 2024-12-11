"Товарищеский матч с Россией возможен в Москве. Скорее всего, игра пройдет в ноябре следующего года. Есть возможность сыграть и в Уругвае, но пока до конкретики и подписания всех соглашений мы не дошли. Наши федерации в контакте друг с другом", - цитирует Алонсо Sport24.
В ноябре национальная команда России одержала победу в товарищеском матче над сборной Брунея со счетом 11:0 - встреча проходила в Краснодаре. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Также команда Валерия Карпина провела товарищескую встречу с Сирией в Волгограде, которая закончилась победой сборной России со счетом 4:0. Сообщалось, что в 2025 году сборная России может сыграть с Шри-Ланкой, Нигерией или Сенегалом. Всего в 2024 году сборная России провела пять матчей.
В сборной Уругвая высказались о возможном проведении матча с Россией
Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо высказался о возможном проведении матча с Россией.
Фото: ФИФА