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В сборной Уругвая высказались о возможном проведении матча с Россией

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо высказался о возможном проведении матча с Россией.
Фото: ФИФА
"Товарищеский матч с Россией возможен в Москве. Скорее всего, игра пройдет в ноябре следующего года. Есть возможность сыграть и в Уругвае, но пока до конкретики и подписания всех соглашений мы не дошли. Наши федерации в контакте друг с другом", - цитирует Алонсо Sport24.

В ноябре национальная команда России одержала победу в товарищеском матче над сборной Брунея со счетом 11:0 - встреча проходила в Краснодаре. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Также команда Валерия Карпина провела товарищескую встречу с Сирией в Волгограде, которая закончилась победой сборной России со счетом 4:0. Сообщалось, что в 2025 году сборная России может сыграть с Шри-Ланкой, Нигерией или Сенегалом. Всего в 2024 году сборная России провела пять матчей.

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