"Мы договорились с "Локомотивом", что во время паузы обсудим новый контракт для Батракова. Затягивать с этим вопросом не хочется, думаю, в ближайшее время мы встретимся и поговорим", - цитирует агента "РБ Спорт".
19-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков является воспитанником Академии столичного "Локомотива". Действующее соглашение хавбека с "железнодорожниками" рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Батраков провел 27 матчей за красно-зеленых в РПЛ и Кубке России, в которых забил 13 мячей и сделал 9 результативных ассистов.
15 ноября игрок дебютировал за основную команду сборной России. В 2 матчах за национальную команду Батраков отметился одним забитым мячом.
Агент: во время паузы обсудим с "Локомотивом" новый контракт для Батракова
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы хавбека "Локомотива" Алексея Батракова, поделился информацией о новом соглашении игрока с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"