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Спортивный директор "Акрона": имеем в активе 22 очка, что несомненно радует

Спортдиректор тольяттинского "Акрона" Арам Задоян подвел итоги осенней части сезона для команды.
Фото: ФК "Акрон"
- Каждая команда, выходя на поле, точно всегда хочет побеждать. В каких-то матчах мы могли выступить лучше, но на сегодняшний день имеем в активе 22 очка, что несомненно радует и приближает к нашей цели на сезон.

Новичок российской Премьер-лиги в сезоне 2024/2025 "Акрон" ушел на зимний перерыв с 22 набранными очками. Тольяттинская команда занимает девятую строчку в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет шесть баллов. В 18 матчах чемпионата России "Акрон" одержал 6 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

Источник: "ВсеПроСпорт"

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