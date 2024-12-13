Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Бывший тренер "Спартака" Каррера назвал год возвращения России в еврокубки

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу отстранения российских клубов от участия в еврокубках.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я думаю, что в 2025 году УЕФА и ФИФА вернут Россию в еврокубки. Я верю в это", — приводит слова Карреры "РБ Спорт".

УЕФА в феврале 2022 года отстранила профессиональные футбольные клубы от участия в еврокубках, которые проходят под эгидой этой организации - Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций. Со слов руководителей УЕФА, указанное отстранение будет продолжать действовать до тех пор, пока на территории Украины продолжается проведение СВО.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится