"Я думаю, что в 2025 году УЕФА и ФИФА вернут Россию в еврокубки. Я верю в это", — приводит слова Карреры "РБ Спорт".
УЕФА в феврале 2022 года отстранила профессиональные футбольные клубы от участия в еврокубках, которые проходят под эгидой этой организации - Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций. Со слов руководителей УЕФА, указанное отстранение будет продолжать действовать до тех пор, пока на территории Украины продолжается проведение СВО.
Бывший тренер "Спартака" Каррера назвал год возвращения России в еврокубки
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу отстранения российских клубов от участия в еврокубках.
Фото: ФК "Краснодар"