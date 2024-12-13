"Видно, что латиноамериканцы, на которых сделана ставка, уже не вытягивают. Нет в них прежней искорки. Потухшие. То ли приелось все, то ли другие причины. В первую очередь это относится к Клаудиньо и Венделу. Когда оба были на пике формы, в РПЛ разрывали всех. А сейчас ни скорости, ни остроты, куча ошибок. КПД нулевой!", - приводит слова Семшова "СЭ".
Петербургский "Зенит" ушел на зимний перерыв в чемпионате России, набрав после 18 матчей, занимая второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые уступают лидирующему "Краснодару" только из-за проигрыша в личной встрече, которая состоялся в 10-м туре на поле чёрно-зеленых.
27-летний Клаудиньо в текущем сезоне в 20 официальных матчах за "Зенит" отметился 1 забитым голом и 5 голевыми передачами на партнёров. 27-летний Вендел, в свою очередь, в 19 матчах сумел дважды поразить ворота соперников и 11 раз ассистировать партнёрам по команде.
Семшов - о Клаудиньо и Венделе в "Зените": в них нет прежней искорки, куча ошибок, КПД нулевой!
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов рассказал, откуда у петербургского "Зенита" в последних матчах проявились проблемы в атаке.
Фото: ФК "Зенит"