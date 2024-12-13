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Игорь Колыванов: возможное банкротство "Химок" не нанесет ущерба имиджу РПЛ

Футбольный тренер и экс-игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слухи о возможном банкротстве футбольного клуба "Химки".
Фото: ФК "Химки"
"Никакого имиджевого удара по РПЛ не будет из-за банкротства "Химок". Не знаю, насколько это все серьезно. Клубу надо просто выплатить долг, такое бывает. Надо закрыть этот вопрос, потому что долг будет только увеличиваться", – цитирует Колыванова "РБ Спорт".

Напомним, что по данным журналиста Ивана Карпова, клуб может столкнуться с банкротством из-за долга, превышающего 1 миллиард рублей, и ареста инвестора Туфана Садыгова. В эту сумму включены задолженности по заработной плате и премиальным выплатам, судебным издержкам и прочим расходам.

На данный момент, после 18 туров, "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

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