"Манфред Угальде — лучший игрок первой части сезона РПЛ. Есть статистика, которая определяет лучших и худших. Нападающий "Спартака" лучший, потому что больше всех забил и занимает первое место в списке бомбардиров", - цитирует Семина "РБ Спорт".
Костариканец был приобретен у нидерландского клуба "Твенте" за 13 миллионов евро в сезоне 2023/2024 в зимнее трансферное окно. Во вторую половину прошлого чемпионата молодой форвард не смог сделать ни одного результативного действия в РПЛ.
В этом сезоне 22-летний нападающий "Спартака" уже успел забить 15 голов и отдать три голевые передачи в 18 матчах РПЛ. На данный момент он занимает первую строчку в бомбардирской гонке.
Юрий Семин раскрыл имя лучшего игрока первой части сезона РПЛ
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин считает нападающего "Спартака" Манфреда Угальде лучшим игроком первой половины сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"