"Лучший тренер 2024 года в РПЛ — Рашид Рахимов", - цитирует Евсеева Sport24.
После 18-ти сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. Команда Рашида Рахимова уступила московскому ЦСКА в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и сыграет в нижней сетке с екатеринбургским "Уралом".
Евсеев назвал лучшего тренера РПЛ в 2024 году
Главный тренер "Ленинградца" Вадим Евсеев назвал лучшего тренера РПЛ в 2024 году.
Фото: ФК "Рубин"