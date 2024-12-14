"Амбиций и понтов очень много, человек постоянно грубит своим соперникам на поле, потенциально рискует каждый раз получить красную карточку. Все выходки на уровне гопника, которые проходили в "Спартаке", наблюдаются сейчас в Петербурге. Далеко не факт, что в другой команде будет продолжаться подобная индульгенция со стороны судей – будет сразу получать, как Отче наш", - приводит слова Червиченко "Советский спорт".
Александр Соболев является игроком петербургского "Зенита". В текущем сезоне 27-летний нападающий в составе сине-бело-голубых в общей сложности 16 раз появлялся на поле в официальных матчах, отметился двумя голами в ворота соперников и одной результативной передачей на партнера по команде, получил три желтые карточки.
Ранее Соболев выступал в составе томской "Томи", красноярского "Енисея", самарских "Крыльев Советов", московского "Спартака". Кроме того, на счету форварда 14 матчей, проведенных в составе сборной России, и 6 забитых голов.
Червиченко - о Соболеве: амбиций и понтов очень много, выходки на уровне гопника
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался о поведении нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"